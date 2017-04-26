Nissan и Mitsubishi не планируют проводить слияние

Как сообщает Reuters, в минувшем году Nissan купил контрольный пакет акций Mitsubishi Motors за 2,3 млрд. долларов вскоре после того, как разразился скандал с фальсификацией данных относительно расхода топлива автомобилей «Мицубиси».

Напомним, ранее глава российского подразделения Mitsubishi Наоя Накамура рассказал порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью, что создание альянса Nissan-Mitsubishi позволило бы повысить эффективность обоих брендов во всем мире в целом, и в частности в России. Ведь для компаний — это экономия на логистике и закупках комплектующих, а для потребителей — более качественные продукты и улучшенный сервис.