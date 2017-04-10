Подержанный Volkswagen Tiguan: любит ласку, чистоту и смазку

Дебют Volkswagen Tiguan состоялся в ноябре 2007 года, а продажи в Европе стартовали спустя несколько недель. До российского рынка компактный кроссовер добрался только к лету 2008-го, причем наши дилеры изначально реализовывали автомобили Калужского производства. Первые пару лет машины собирали по методу крупноузловой сборки, а с 2010 года выпуск кроссоверов был организован по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

В 2011-м «Тигуан» прошел через рестайлинг: ему изменили форму головной оптики и бамперов, слегка подретушировали решетку радиатора. В техническом плане автомобиль практически не изменился, зато к этому времени производитель устранил большинство врожденных дефектов.

Tiguan под завязку напичкан современными инновационными системами, поэтому основные болячки вылезали как раз по электрической части. Например, из-за неудачной прокладки подкапотной проводки случались сбои в системе охлаждения, выходил из строя блок управления двигателем. На первых «Тигуанах» могли внезапно перегореть лампы в фарах и фонарях. Компания даже проводила отзывную акцию по замене предохранителей и коммутационного блока.