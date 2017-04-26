Skoda завершает тестирование своего нового кроссовера

В основу автомобиля легла фольксвагеновская платформа MQB, уже знакомая нам по ряду моделей немецкого концерна. Ожидается, что под капотом Skoda Karoq «поселятся» бензиновые моторы мощностью от 125 до 220 л.с., а также дизельные двигатели, развивающие от 120 до 184 сил. При этом не исключается и появление гибридной модификации кроссовера. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в технической части автомобиль будет схож с испанским SEAT Ateca, а некоторые дизайнерские решения чехи позаимствуют у своего же Kodiaq.

Напомним, что нынешнее поколение Skoda Yeti продается на российском рынке в шести комплектациях. Обзавестись кроссовером можно, заплатив от 1 069 000 рублей.