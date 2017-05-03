Volkswagen обсуждает условия сотрудничества с «Газпромом»

Как сообщают «Ведомости», один из крупнейших автомобильных концернов в мире, устраняя последствия дизельного скандала, работает над снижением вредных выбросов своих автомобилей, создавая «экологически чистые» электромобили. При этом, как пояснил Мюллер, компания находится в поиске инновационных решений для разработок машин, которые будут применяться на протяжении ближайших 10−20 лет.

Помимо этого, как стало известно ранее, до 2022 года Volkswagen планирует в три раза увеличить инвестиции в развитие направления гибридных автомобилей и электрокаров до 9 млрд евро.