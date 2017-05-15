17 человек пострадали в крупном ДТП под Тулой

Как сообщают РИА «Новости», рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Кимовск-Москва», на 161-м километре трассы М4 «Дон» столкнулся с грузовым автомобилем. Инцидент произошел около шести часов утра 15 мая: водитель автобуса, пренебрегая требованиями о соблюдении дистанции, врезался во впереди идущий грузовик.

— В результате ДТП пострадали 17 человек, из них семь человек с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Из числа госпитализированных два человека находятся в палате интенсивной терапии, десяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, — приводят слова представителя Минздрава РИА «Новости».