Volkswagen Arteon «засветился» на Украине

Фото: www.avtoblog.ua
Новый Volkswagen Arteon был замечен фотошпионами во время транспортировки в Киев. По данным местных СМИ, старт украинских продаж купеобразного седана намечен на июнь нынешнего года.
Виктория Базылева

Как сообщает портал Autoblog со ссылкой на автора снимков, фотографии сделаны на контрольно-пропускном пункте в Закарпатской области. Однако водитель автовоза, перевозившего новенький Volkswagen Arteon, признался, что конечный пункт его маршрута — Киев.

Продажи нового купеобразного седана на Украине начнутся уже в следующем месяце. А вот ситуация с появлением Arteon в шоу-румах российских дилерских центров до сих пор не прояснилась: как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Volkswagen, окончательное решение относительно вывода модели на наш рынок еще не принято.

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15 мая 2017
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