Volkswagen Arteon «засветился» на Украине

Как сообщает портал Autoblog со ссылкой на автора снимков, фотографии сделаны на контрольно-пропускном пункте в Закарпатской области. Однако водитель автовоза, перевозившего новенький Volkswagen Arteon, признался, что конечный пункт его маршрута — Киев.

Продажи нового купеобразного седана на Украине начнутся уже в следующем месяце. А вот ситуация с появлением Arteon в шоу-румах российских дилерских центров до сих пор не прояснилась: как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Volkswagen, окончательное решение относительно вывода модели на наш рынок еще не принято.