Tesla раскрыла некоторые подробности относительно Model 3

Так, по данным портала Сarscoops, моторная гамма Tesla Model 3 ограничена лишь одним двигателем, благодаря которому новинка разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунд. Для сравнения — Model S продается в нескольких модификациях с тремя моторами, а также задним или полным приводом. Впрочем, не исключается, что и линейка Model 3 в дальнейшем будет расширена.

Как заявляет производитель, дальность хода «доступной» Model 3 без дополнительной подзарядки в идеальных условиях составляет более 350 километров (против минимальных 400 км у «эски»). К тому же, как оказалось, новинка особо не обременена «удобными» опциями: американский производитель предлагает менее 100 конфигураций (к слову, Model S может похватать более, чем 1500). Например, «тройка» лишена панорамной крыши, выдвижных ручек дверей, адаптивной подвески и многих других «фишек».

Интересно, что Илон Маск подчеркивает и длительное время ожидания автомобиля: «Model S доставляют покупателю в течение 30 дней, — напомнает глава Tesla — а вот Model 3 приедет к владельцу лишь через год». Получается какая-то анти-реклама новой машины, согласитесь.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что сборка лифтбэка в тестовом режиме началась еще в конце февраля, а вот полноценное производство, согласно плану, наладят летом. В Tesla приступили к приему заказов на Model 3 более года назад. Примечательно, что даже несмотря на «кусающийся» ценник в 35 000 долларов уже в первые трое суток заявки на автомобиль оставили почти 300 000 человек.