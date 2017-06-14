Apple прекратила работу над собственным автомобилем

Фото: www.autocar.co.uk
Корпорация Apple продолжит разрабатывать систему автономного управления автомобилем, а вот от идеи создания собственной машины американцы отказались. Об этом рассказал журналистам глава компании Тим Кук.
Виктория Базылева

В интервью телеканалу Bloomberg Тим Кук пояснил, что все внимание Apple в настоящее время сосредоточено на создании системы автономного управления. Он подчеркнул, что этот проект крайне важен для компании. А вот история с первым «яблочным» автомобилем iCar, работа над которым началась в конце прошлого года, похоже, уже завершилась. Глава Apple заявил, что в компании приняли решение прекратить разработку собственной машины.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что американцы намерены предложить свою систему автономного управления ведущим мировым автопроизводителям. По информации издания Autocar некоторое время назад Apple вела переговоры с BMW и Daimler, однако компании так и не достигли никаких соглашений.

новинки рынка, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, беспилотный автомобиль
14 июня 2017
173