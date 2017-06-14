Apple прекратила работу над собственным автомобилем

В интервью телеканалу Bloomberg Тим Кук пояснил, что все внимание Apple в настоящее время сосредоточено на создании системы автономного управления. Он подчеркнул, что этот проект крайне важен для компании. А вот история с первым «яблочным» автомобилем iCar, работа над которым началась в конце прошлого года, похоже, уже завершилась. Глава Apple заявил, что в компании приняли решение прекратить разработку собственной машины.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что американцы намерены предложить свою систему автономного управления ведущим мировым автопроизводителям. По информации издания Autocar некоторое время назад Apple вела переговоры с BMW и Daimler, однако компании так и не достигли никаких соглашений.