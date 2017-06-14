Штрафы за неправильную парковку в Москве могут снизить до 1000 рублей

Иными словами, за нарушение, например, части 1-й такой «ходовой» в мегаполисах статьи, как 12.19 («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»), в случае принятия законопроекта придется платить не 2500 рублей, а лишь треть от этой суммы — чуть более 800 рублей. Подешевеют и части 3—4 этой же статьи. Так, за остановку или стоянку на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, равно как и за парковку на тротуаре, придется выложить не 3000 «деревянных», а только 1000.

С 3000 до 1000 рублей снизится наказание и за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Меньшими суммами предлагается наказывать и за выезд на 'выделенки». По задумке депутатов, штраф за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе должен составлять в Москве и Питере не нынешние 3000, а 1000 ₽