Штрафы за неправильную парковку в Москве могут снизить до 1000 рублей

15 июня депутаты Госдумы РФ могут рассмотреть в первом чтении отложенный ранее законопроект, который в значительной степени облегчит долю моторизованных москвичей и петербуржцев. Согласно документу, штрафы за целый ряд нарушений ПДД для жителей двух столиц могут уменьшиться на две трети. Правда, при условии их оплаты в 20-дневный срок.
Михаил Ростарчук

Иными словами, за нарушение, например, части 1-й такой «ходовой» в мегаполисах статьи, как 12.19 («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»), в случае принятия законопроекта придется платить не 2500 рублей, а лишь треть от этой суммы — чуть более 800 рублей. Подешевеют и части 3—4 этой же статьи. Так, за остановку или стоянку на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, равно как и за парковку на тротуаре, придется выложить не 3000 «деревянных», а только 1000.

С 3000 до 1000 рублей снизится наказание и за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Меньшими суммами предлагается наказывать и за выезд на 'выделенки». По задумке депутатов, штраф за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе должен составлять в Москве и Питере не нынешние 3000, а 1000 ₽

Но, повторимся, снизить выплаты до одной трети от суммы наложенного взыскания можно будет только в том случае, если водитель, привлеченный к ответственности по частям 5 и 7 ст.12.16; части 1.2 ст.12.17; частям 5 и 6 ст. 12.19 и части 2 ст. 12.28 КоАП РФ, оплатит штраф не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления. Мотив автора законопроекта депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, побудивший его выступить с такой инициативой прост:

– Существующий на сегодняшний день порядок не в полной мере соответствуют принципу соразмерности и справедливости, — пояснил г-н Нилов порталу «АвтоВзгляд». — Так, в КоАП РФ за отдельные административные правонарушения в области дорожного движения, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге, установлены размеры штрафов в два-три раза выше, чем за те же административные правонарушения, совершенные в других субъектах Российской Федерации. И мой законопроект несколько нивелирует ситуацию. То есть если в остальных регионах страны штраф за ряд правонарушений в области дорожного движения может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа, то в Москве и Петербурге — в размере одной трети…

Сайт «АвтоВзгляд» полностью согласен с резонами депутата, однако очень сомневается, что их разделят остальные коллеги народного избранника, усиленно лоббирующие в том числе и интересы московского и питерского градоначальников.

выделенная полоса, парковка, штрафы, ПДД, КоАП
14 июня 2017
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