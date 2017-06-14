На Mazda5 обнаружены проблемы с подушками безопасности

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mazda отзывает в России более 4500 автомобилей Mazda5. Производитель выявил заводскую недоработку, вследствие которой подушка и шторка безопасности переднего пассажира могут не сработать в случае бокового столкновения.
Виктория Базылева

Как сообщает «Росстандарт», сервисная кампания охватывает 4531 машину Mazda5, реализованную в период с февраля 2005 по сентябрь 2010 года.

Потенциально дефектные автомобили оборудованы выключателем подушек безопасности переднего пассажира — существует вероятность, что при его установке специалисты не обновили параметры конфигурации блока управления системой пассивной безопасности (SAS). В результате этой ошибки при боковом столкновении подушка и шторка безопасности со стороны переднего пассажира могут не сработать, что чревато серьезными травмами, а в худшем случае и летальным исходом.

Специалисты официальных дилерских центров произведут проверку системы и обновят параметры конфигурации. Все работы для владельцев подпадающих под отзывную акцию автомобилей выполняются бесплатно.

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14 июня 2017
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