ГИБДД начала лишать «прав» нетрезвых пассажиров

Однако необоснованно признанный нарушителем молодой человек, получив в упомянутых инстанциях отказ в удовлетворении апелляции, дошел до Верховного суда, где справедливость восторжествовала. Судья Сергей Никифоров счел вынесенное решение неправомерным, ссылаясь на то, что для установления лица, управлявшего транспортным средством, приведенной доказательной базы попросту недостаточно.

Более того: суд не взял во внимание свидетельские показания, и не прикрепил к административному делу имеющуюся запись с видеорегистратора патрульного автомобиля. На ролике, кстати сказать, зафиксирован диалог между полицейскими, которые намеревались привлечь к ответственности… обоих особей мужского пола одновременно. По факту, правда, пассажир им понравился больше.

Не менее абсурдным также оказался отказ гаишников вернуть молодому человеку «права» даже после того, когда он пришел в подразделение ГИБДД с решением Верховного суда. Сотрудники ДПС фактически обвинили парня в подделке документа и настоятельно порекомендовали покинуть отделение. Ситуация не разрешилась, пока последний не попал на прием к начальнику, после чего рулившему с заднего сиденья «водителю» все же возвратили заветную «корочку». Про извинения со стороны придорожных полицейских, как, собственно, и об их «профессионализме» говорить не приходится.