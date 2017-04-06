ГИБДД начала лишать «прав» нетрезвых пассажиров

Вопиющий случай произошел в Кургане после того, как автомобиль BMW не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД остановиться, и стражи порядка устроили за иномаркой погоню. Заблокировав машину нарушителя, где помимо шофера находились две девушки и молодой человек, пребывавшие под воздействием алкогольных напитков, гаишники то ли по оплошности, то ли из-за лени решили наказать лишением «прав» за езду в нетрезвом виде не самого рулевого, а сидевшего на заднем сиденье пассажира.
В суматохе и пьяном угаре на возмущенную реакцию без вины виноватого седока правоохранители внимания не обращали. Не усомнился в показаниях инспекторов и мировой судья, а затем не увидели повода не доверять служивым в городском и областном судах. В итоге пассажир лишился права управления транспортным средством сроком на 1 год и 7 месяцев, а также поплатился штрафом в сумме 30 000 рублей.