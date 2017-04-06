ГИБДД начала лишать «прав» нетрезвых пассажиров

Фото: Геннадий Черкасов
Беспределу российских гаишников предела, похоже, нет — при желании они могут отобрать водительское удостоверение даже у пассажира в автомобиле. Не верите? Вот прямое тому подтверждение.
Вячеслав Василенко

Вопиющий случай произошел в Кургане после того, как автомобиль BMW не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД остановиться, и стражи порядка устроили за иномаркой погоню. Заблокировав машину нарушителя, где помимо шофера находились две девушки и молодой человек, пребывавшие под воздействием алкогольных напитков, гаишники то ли по оплошности, то ли из-за лени решили наказать лишением «прав» за езду в нетрезвом виде не самого рулевого, а сидевшего на заднем сиденье пассажира.

В суматохе и пьяном угаре на возмущенную реакцию без вины виноватого седока правоохранители внимания не обращали. Не усомнился в показаниях инспекторов и мировой судья, а затем не увидели повода не доверять служивым в городском и областном судах. В итоге пассажир лишился права управления транспортным средством сроком на 1 год и 7 месяцев, а также поплатился штрафом в сумме 30 000 рублей.

Фото: Геннадий Черкасов

Однако необоснованно признанный нарушителем молодой человек, получив в упомянутых инстанциях отказ в удовлетворении апелляции, дошел до Верховного суда, где справедливость восторжествовала. Судья Сергей Никифоров счел вынесенное решение неправомерным, ссылаясь на то, что для установления лица, управлявшего транспортным средством, приведенной доказательной базы попросту недостаточно.

Более того: суд не взял во внимание свидетельские показания, и не прикрепил к административному делу имеющуюся запись с видеорегистратора патрульного автомобиля. На ролике, кстати сказать, зафиксирован диалог между полицейскими, которые намеревались привлечь к ответственности… обоих особей мужского пола одновременно. По факту, правда, пассажир им понравился больше.

Не менее абсурдным также оказался отказ гаишников вернуть молодому человеку «права» даже после того, когда он пришел в подразделение ГИБДД с решением Верховного суда. Сотрудники ДПС фактически обвинили парня в подделке документа и настоятельно порекомендовали покинуть отделение. Ситуация не разрешилась, пока последний не попал на прием к начальнику, после чего рулившему с заднего сиденья «водителю» все же возвратили заветную «корочку». Про извинения со стороны придорожных полицейских, как, собственно, и об их «профессионализме» говорить не приходится.

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6 апреля 2017
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