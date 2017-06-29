«Группа ГАЗ» начнет экспорт автомобилей в Иорданию

По условиям договора «Группа ГАЗ» направит «ГАЗель NEXT» в модификациях с короткой и удлиненной базой, цельнометаллические фургоны, а также пассажирские автобусы в Иорданию до конца нынешнего года. Таким образом эти машины станут первыми из модельного ряда нижегородского производителя появившимися на дорогах арабского государства.

– Иордания — стратегически важный рынок для «Группы ГАЗ», так как, по сути, является «входными воротами» в регионы Ближнего Востока. Сейчас мы пристально изучаем этот рынок, и нам важно понимать, что о нашей технике думают потенциальные покупатели. Уверен, что местные клиенты по достоинству оценят функциональность, надежность и колоссальные возможности «ГАЗель NEXT» для бизнеса, которые будут востребованы в таких отраслях как сельское хозяйство, туризм, строительство и горнодобывающая промышленность, — приводит слова Леонида Долгова, управляющего директора GAZ International (экспортной компании «Группы ГАЗ»), портал «Деловой квартал».