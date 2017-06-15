«Группа ГАЗ» продолжит сотрудничать с Volkswagen

— Новые соглашения позволят масштабировать наше сотрудничество и позволят развивать все машиностроение России, — приводит слова президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина агентство «Интерфакс».

Глава «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович в свою очередь отметил, что в настоящее время завод рассчитан всего на три модели — в компании рассматривают возможность расширения, однако никаких конкретных планов нет. Предполагается, что в обозримом будущем на ГАЗе начнут собирать Skoda Kodiaq, но эту информацию в «Фольксваген» пока не подтверждают.

Напомним, что производство автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде наладили в 2011—2012 годах. На сегодняшний день на этом предприятии выпускаются Volkswagen Jetta, Skoda Yeti и Skoda Octavia. Кроме того, у «Фольксвагена» есть еще одна производственная площадка в Калуге — там собирают Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссоверы Volkswagen Tiguan.