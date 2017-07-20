В России увеличилось производство легковых автомобилей

По итогам первого полугодия, по данным «Росстата», российские предприятия выпустили 647 000 автомобилей, что на 20,7% больше, нежели в январе-июне 2016 года. Отметим также, что производство грузовых машин за первые шесть месяцев выросло на 16,4% до 68 600 транспортных средств, а автобусов — на 31,4% до 12 000 единиц.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что ввиду стабилизации российского авторынка компания Nissan приняла решение об увеличении объемов производства на заводе в Санкт-Петербурге. Уже в октябре на заводе введут вторую смену и создадут порядка 450 новых рабочих мест.