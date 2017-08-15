Концерн FIAT Chrysler Automobiles продадут китайской компании

Фото: www.nytimes.com
Сразу несколько крупных китайских компаний выразили желание приобрести итало-американского производителя FIAT Chrysler Automobiles (FCA). В настоящее время руководство концерна ожидает наиболее выгодное предложение.
Виктория Базылева

Как сообщает Automotive News, в числе потенциальных покупателей компании FCA значатся автопроизводители Dongfeng Motor, Great Wall, Geely и GAC. Информацию о том, что концерны уже приступили к переговорам, подтверждают и свидетели. По их словам, в штаб-квартире FCA в последнее время часто появляются представители китайских компаний. В то же время делегация от концерна FCA не так давно посетила Китай с целью встретиться с руководством Great Wall.

Впрочем, компания FCA уже достаточно давно готовится к реорганизации. Так, в 2015 году итало-американский производитель инициировал слияние c General Motors. По мнению главы FCA, этот союз поспособствовал бы сокращению расходов обеих компаний на 40—50%.

Однако сделка так и не состоялась. Позже, комментируя эту ситуацию, президент концерна GM Дэн Амманн отметил, что в настоящее время он не видит необходимости в слиянии с какой бы то ни было автомобильной компанией.

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15 августа 2017
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