Чем опасна автомобильная докатка

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Если европеец повредил колесо на своей машине, то для него не будет проблемой добраться по хорошим дорогам до ближайшего автосервиса, используя малоразмерное запасное колесо. А вот в России-матушке с ее грандиозными просторами и условными направлениями, на докатке далеко не уедешь, к тому же она может сыграть злую шутку с вашим автомобилем. Какую, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

При всех преимуществах и недостатках малоразмерного запасного колеса, его наличие оправдано лишь в условиях мегаполиса когда вы уверены, что ближайший шиномонтаж ждет вас в соседнем районе. Нашему же сельскому жителю сложно понять, что такая запаска не предназначена для длительного пользования, а максимальная скорость, с которой на ней можно ехать ограничена 80 км/ч.

Конечно же, почти игрушечное колесико с узким диском и шиной из дешевой резины экономит деньги в кошельке и драгоценное место в багажнике. Но следует учитывать, что кроме компактных размеров, его отличают простые материалы изготовления далеко не самого высокого качества.

Так что с докаткой крайне опасно рассчитывать на какие-то серьезные нагрузки, а в условиях российской действительности, согласитесь, это большой минус. С таким колесом нельзя ехать далеко, быстро и по плохой дороге.

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Мало того, передвижение на докатке в известной степени калечит подвеску из-за разницы угловых скоростей на той оси, где она установлена. За счет меньшего диаметра у неполноценного колеса снижается площадь пятна контакта с дорогой, а это значительно ухудшает управляемость, увеличивает тормозной путь и при малейшей возможности грозит проскальзыванием.

Особенно осторожно следует использовать докатку на полноприводных автомобилях, где ощутимо повышается нагрузка на дифференциал. Кроме того, происходит серьезный сбой в работе электронных систем (ABS, ESP, и прочих), поэтому при значительной разнице диаметра лучше всего их отключить, иначе на оси с таким колесом повышается вероятность блокировки колес.

Так что укладывая в багажник своего авто докатку и отправляясь в длительное путешествие, имейте в виду, что она рассчитана всего на 2000—3000 км пробега, а скорость машины с малоразмерным колесом более 80 км/ч опасна для жизни.

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16 августа 2017
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