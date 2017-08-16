Чем опасна автомобильная докатка

При всех преимуществах и недостатках малоразмерного запасного колеса, его наличие оправдано лишь в условиях мегаполиса когда вы уверены, что ближайший шиномонтаж ждет вас в соседнем районе. Нашему же сельскому жителю сложно понять, что такая запаска не предназначена для длительного пользования, а максимальная скорость, с которой на ней можно ехать ограничена 80 км/ч.

Конечно же, почти игрушечное колесико с узким диском и шиной из дешевой резины экономит деньги в кошельке и драгоценное место в багажнике. Но следует учитывать, что кроме компактных размеров, его отличают простые материалы изготовления далеко не самого высокого качества.

Так что с докаткой крайне опасно рассчитывать на какие-то серьезные нагрузки, а в условиях российской действительности, согласитесь, это большой минус. С таким колесом нельзя ехать далеко, быстро и по плохой дороге.