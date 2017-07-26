«Группа ГАЗ» готовит к премьере еще одну электрическую «ГАЗель NEXT»

– К настоящему моменту изготовлены три прототипа электромобиля. Еще один — четвертый — прототип будет впервые показан публике на выставке COMTRANS`17 в сентябре этого года. Им станет микроавтобус с низким входом и возможностью перевозки инвалидов-колясочников, созданный в рамках программы «Доступная среда», — рассказал глава «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Он также отметил, что компания уже завершила разработку платформы для электромобилей семейства «ГАЗель NEXT». Новая база позволяет построить электрические бортовые грузовики, фургоны, а также микроавтобусы.

Что же до прототипа микроавтобуса-электромобиля, дебют которого состоится в начале сентября, то его грузоподъемность составляет 1,5 тонны. Автомобиль оснащен 90-кВтным двигателем, способным разогнать машину до 100 км/ч, а без дополнительной подзарядки машина может преодолеть не более 120 километров. Прочие подробности о новинке пока не раскрываются.