«Группа ГАЗ» готовит к премьере еще одну электрическую «ГАЗель NEXT»

Фото: pl.sputniknews.com
«Группа ГАЗ» представит прототип микроавтобуса «ГАЗель NEXT» на электрической тяге на выставке «Комтранс-2017», которая пройдет с 5 по 9 сентябре в Москве. Максимальная дальность хода машины составляет 120 километров, а пиковая скорость — 100 км/ч.
Виктория Базылева

– К настоящему моменту изготовлены три прототипа электромобиля. Еще один — четвертый — прототип будет впервые показан публике на выставке COMTRANS`17 в сентябре этого года. Им станет микроавтобус с низким входом и возможностью перевозки инвалидов-колясочников, созданный в рамках программы «Доступная среда», — рассказал глава «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Он также отметил, что компания уже завершила разработку платформы для электромобилей семейства «ГАЗель NEXT». Новая база позволяет построить электрические бортовые грузовики, фургоны, а также микроавтобусы.

Что же до прототипа микроавтобуса-электромобиля, дебют которого состоится в начале сентября, то его грузоподъемность составляет 1,5 тонны. Автомобиль оснащен 90-кВтным двигателем, способным разогнать машину до 100 км/ч, а без дополнительной подзарядки машина может преодолеть не более 120 километров. Прочие подробности о новинке пока не раскрываются.

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26 июля 2017
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