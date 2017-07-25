В России стартовали продажи китайского кроссовера DFM AX7

Новинкой, конечно, AX7 назвать нельзя, поскольку кроссовер российские автолюбители могли увидеть в 2014 году на Московском международном автосалоне. В следующий раз автомобиль появился в России на ММАС-2016. Причем тогда китайцы обещали начать продажи своего SUV в начале 2017-го. Примерно полгода, по их заверению, должно было уйти на сертификацию и оборудование машины системой ЭРА-ГЛОНАСС. Но, видимо, что-то не срослось…

Китайский кроссовер как две капли воды похож на Nissan Qashqai, да и по габаритам от него не отстает: в длину автомобиль достигает 4690 мм, в ширину — 1850, в высоту — 1727 мм, а колесная база составляет 2712 мм. Подвески полностью независимые: спереди МакФерсон, сзади — многорычажка. У нас машина будет продаваться исключительно с передним приводом и только с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 140 л. с., который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонным «автоматом» японской фирмы Aisin.