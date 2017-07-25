В России стартовали продажи китайского кроссовера DFM AX7

Фото: АвтоВзгляд
Китайская компания Dongfeng Motors официально представила в России свой кроссовер DFM AX7. Даже если качество сборки и надежность автомобиля окажутся на должном уровне, заслужить признание ему будет нелегко — прайс-лист на SUV начинается от 990 000 рублей.
Сергей Федоров

Новинкой, конечно, AX7 назвать нельзя, поскольку кроссовер российские автолюбители могли увидеть в 2014 году на Московском международном автосалоне. В следующий раз автомобиль появился в России на ММАС-2016. Причем тогда китайцы обещали начать продажи своего SUV в начале 2017-го. Примерно полгода, по их заверению, должно было уйти на сертификацию и оборудование машины системой ЭРА-ГЛОНАСС. Но, видимо, что-то не срослось…

Китайский кроссовер как две капли воды похож на Nissan Qashqai, да и по габаритам от него не отстает: в длину автомобиль достигает 4690 мм, в ширину — 1850, в высоту — 1727 мм, а колесная база составляет 2712 мм. Подвески полностью независимые: спереди МакФерсон, сзади — многорычажка. У нас машина будет продаваться исключительно с передним приводом и только с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 140 л. с., который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонным «автоматом» японской фирмы Aisin.

В стандартное оснащение AX7 входят кондиционер, фронтальные подушки безопасности, ABS с EBD, система динамической стабилизации, электропривод стекол и зеркал, а также электроусилитель руля. Базовая версия Comfort стоит от 990 000, Premuim — от 1 099 000 рублей. Комплектация Prestige с автоматической коробкой передач обойдется минимум в 1 149 000 «целковых». А за топовое исполнение Luxury с кожаным салоном, климатической установкой и прочими «пирогами», придется выложить от 1 249 000 рублей.

На данный момент на российском рынке Dongfeng продает псевдокроссовер DFM H30 Cross с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом по цене от 649 000 рублей. За машины 2015 года выпуска просят от 599 000 «деревянных».

25 июля 2017
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