Названа самая популярная иномарка в России

На второй строчке в рейтинге популярности расположился седан Toyota Corolla. Этими автомобилями, согласно данным агентства «Автостат», обладают около 695 600 наших соотечественников. На третье же место поднялся Hyundai Solaris. По состоянию на 1 июля в России зарегистрировано 637 700 таких машин.

Замыкают лидерскую пятерку Renault Logan и KIA Rio (622 700 и 600 700 автомобилей). Кроме того, в первой десятке оказались Chevrolet Niva (564 900 внедорожников), Daewoo Nexia (421 900 машин), Toyota Camry (383 500 седанов), а также Volkswagen Polo (378 500 автомобилей) и Volkswagen Passat (368 300 машин).