Стартовали продажи обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero

Так, в Китае переживший рестайлинг Mitsubishi Pajero продается в трех комплектациях: Intense, Instyle и Ultimate, сообщает Njcar. Внедорожник в ходе обновления получил мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой смартфонов посредством Android Auto и Apple CarPlay, а также множество дополнительных систем безопасности. Силовые агрегаты у модели, судя по всему, остались прежними.

Напомним, что ориентированный на российский рынок Mitsubishi Pajero безальтернативно оснащается трехлитровым 178-сильным мотором и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Минимальный ценник внедорожника на сегодняшний день составляет 2 749 000 рублей.