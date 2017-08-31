Стартовали продажи обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero

Фото: sim.kz
Официальные дилеры Mitsubishi в Китае приступили к приему заказов на обновленный внедорожник Pajero. Стартовая цена автомобиля составляет 369 800 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 3 294 185 рублям.
Виктория Базылева

Так, в Китае переживший рестайлинг Mitsubishi Pajero продается в трех комплектациях: Intense, Instyle и Ultimate, сообщает Njcar. Внедорожник в ходе обновления получил мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой смартфонов посредством Android Auto и Apple CarPlay, а также множество дополнительных систем безопасности. Силовые агрегаты у модели, судя по всему, остались прежними.

Напомним, что ориентированный на российский рынок Mitsubishi Pajero безальтернативно оснащается трехлитровым 178-сильным мотором и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Минимальный ценник внедорожника на сегодняшний день составляет 2 749 000 рублей.

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31 августа 2017
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