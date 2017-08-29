Тест-драйв Foton Sauvana: большой китайский внедорожник vs Toyota и Mitsubishi

Апартаменты Foton Sauvana напоминают современную мастерскую, а торпедо — удобный рабочий верстак, где нет ничего лишнего и праздного, что могло бы отвлечь от серьезной мужской работы. Здесь царит строгий кондовый китайский порядок, и все необходимое аккуратно разложено по полочкам. Только пластиковая панель под дорогой карбон на площадке под рукояткой трансмиссии смотрится так же, как звезда «Мерседеса», прикрученная на радиатор советских «Жигулей». В остальном, все очень прилично, а главное — почти нет никаких проблем с эргономикой и функциональностью. Единственное, что неплохо было бы поправить — нарисовать более крупные и контрастные цифры на спидометре.

Что касается материалов отделки, то мягкий и дорогой пластик здесь просто не нужен, а тот, что в наличии — звонкий и «каменный» — вполне к месту и органично вписывается в общий бюджетный антураж. Конечно же, вопрос прочности и долговечности пока открыт, но, по крайней мере, ощущения тотальной экономии на качестве материалов не сложилось.

Впрочем, ряд специалистов, успевших плотно пообщаться с машиной, уже сейчас говорят о ряде очевидных проблем. Так, известный автоэксперт Вячеслав Субботин, ведущий программы «Минтранс на РенТВ отмечает, что в машине не обошлось без огрехов сборки — даже на новом авто он зафикировал недокрученные винты и отметил неудачную компоновку в подкапотном пространстве:

– Вероятность того, что шланги системы охлаждения могут перетереться или оторваться весьма велика, — считает г-н Субботин, — а это говорит о недостаточном уровне контроля качества. Надеюсь, что после того, как производство внедорожника перенесут из Беларуси в Россию, ситуация изменится. Но вот как быть со штоками подвески, которые не больше мизинца, китайцам надо сильно подумать, ведь речь идет о большом и тяжелом автомобиле! У которого, кстати сказать, отличная агрегатная база: коробка, мосты и прочие элементы — дело рук специалистов именитых брендов…

Рулевая колонка в 'Фотоне» регулируется только по высоте, но это совсем не мешает удобно устроиться на водительском кресле даже персоне с самой нестандартной комплекцией. Шестирежимной регулировки сидения вполне хватает, да и свободным пространством водитель не обделен. Кстати кресла здесь от американского производителя Johnson Controls.