Тест-драйв Foton Sauvana: большой китайский внедорожник vs Toyota и Mitsubishi

Foton
На Руси «большаком» называли главу большого семейства, хозяина и распорядителя, которого отличали мужество, выдержка и смекалка. Он жил в большой избе, пахал землю, ходил на охоту, занимался промыслами и, как бурлак, в поте лица вытягивал свой род из нужды, беды и болезни. Настоящих большаков сейчас мало, но те, что уцелели, верхом уже не ездят, облюбовав большие рамные внедорожники. Такие, как Foton Sauvana.
Денис Халфин

Кто-кто, а многодетные китайцы, число которых скоро перевалит за полтора миллиарда, знают на каких машинах охранять традиционные ценности и свой семейный очаг. Рецепт прост и давно известен: кузов длиной под пять метров, рамная конструкция, полный привод с раздаткой, клиренс 220 мм и три ряда сидений. С таким подспорьем в хозяйстве не пропадешь. Но вот беда — стоит такая «лошадка» дорого. Для России-матушки, которая в регионах до сих пор не слезла с «буханок», «козликов» и «нив», среднеразмерный семиместный полноприводный внедорожник, да еще с «автоматом» — непозволительная роскошь. На это у маркетологов из Foton Motor найдется стандартный железобетонный китайский аргумент… Но все по порядку.

В Поднебесной компания Foton Motor Group известна с средины 1990-х. За 20 лет она реализовала 8 млн. авто, лидируя среди производителей коммерческого транспорта на родине уже 13 лет подряд. И в России Foton прежде всего получил известность, как производитель разнотоннажных грузовиков.

Foton

Два года назад Foton привез на наш рынок микроавтобус View CS2, в 2016-м — пикап Tuland, а прошлой весной стартовали продажи внедорожника Sauvana, который в Китае дебютировал в 2015-ом. Российские экземпляры временно производятся в Белоруссии, на заводе Белджи, но совсем скоро серийный выпуск моделей Foton переместиться на одну из российских площадок. Какую — об этом представители Foton Motor обещали официально уведомить в ближайшем будущем.

По характерному громоздкому силуэту кузова легко понять, что внутри Foton Sauvana скрывается рамный скелет, так что в профиль «китаец» выглядит стопроцентным атлетом. К тому же следует учитывать, что с габаритами 4830х1910х1885 и с колесной базой 2790 мм он располагается у верхней границы сегмента (4+). Поэтому он на 45 мм больше, чем Mitsubishi Pajero Sport и на 50 мм, чем Toyota Land Cruiser Prado.

Но стоит зайти спереди и посмотреть ему «в глаза», как вся брутальность рассыпается в пух и прах. Представьте себе накаченного гиганта с наивной детской мордашкой. Чем руководствовались китайские дизайнеры, рисуя такое «лицо», остается догадываться. В стилистике передней части внедорожника читается громкий привет из конца девяностых, и, судя по характерным закругленным слегка приплюснутым фарам, производитель нашел повод для ностальгии по старому доброму «биодизайну». А уж замысловатый китайский узор на миниатюрной решетке радиатора с круглым логотипом уносит в совсем глубокую историческую эпоху автомобильного дизайна.

Foton

Апартаменты Foton Sauvana напоминают современную мастерскую, а торпедо — удобный рабочий верстак, где нет ничего лишнего и праздного, что могло бы отвлечь от серьезной мужской работы. Здесь царит строгий кондовый китайский порядок, и все необходимое аккуратно разложено по полочкам. Только пластиковая панель под дорогой карбон на площадке под рукояткой трансмиссии смотрится так же, как звезда «Мерседеса», прикрученная на радиатор советских «Жигулей». В остальном, все очень прилично, а главное — почти нет никаких проблем с эргономикой и функциональностью. Единственное, что неплохо было бы поправить — нарисовать более крупные и контрастные цифры на спидометре.

Что касается материалов отделки, то мягкий и дорогой пластик здесь просто не нужен, а тот, что в наличии — звонкий и «каменный» — вполне к месту и органично вписывается в общий бюджетный антураж. Конечно же, вопрос прочности и долговечности пока открыт, но, по крайней мере, ощущения тотальной экономии на качестве материалов не сложилось.

Впрочем, ряд специалистов, успевших плотно пообщаться с машиной, уже сейчас говорят о ряде очевидных проблем. Так, известный автоэксперт Вячеслав Субботин, ведущий программы «Минтранс на РенТВ отмечает, что в машине не обошлось без огрехов сборки — даже на новом авто он зафикировал недокрученные винты и отметил неудачную компоновку в подкапотном пространстве:

– Вероятность того, что шланги системы охлаждения могут перетереться или оторваться весьма велика, — считает г-н Субботин, — а это говорит о недостаточном уровне контроля качества. Надеюсь, что после того, как производство внедорожника перенесут из Беларуси в Россию, ситуация изменится. Но вот как быть со штоками подвески, которые не больше мизинца, китайцам надо сильно подумать, ведь речь идет о большом и тяжелом автомобиле! У которого, кстати сказать, отличная агрегатная база: коробка, мосты и прочие элементы — дело рук специалистов именитых брендов…

Рулевая колонка в 'Фотоне» регулируется только по высоте, но это совсем не мешает удобно устроиться на водительском кресле даже персоне с самой нестандартной комплекцией. Шестирежимной регулировки сидения вполне хватает, да и свободным пространством водитель не обделен. Кстати кресла здесь от американского производителя Johnson Controls.

К сожалению, на данный момент в списке опций отсутствует такой актуальный для нас праздник жизни, как обогрев сидений, не говоря уже о прочих «зимних» полезностях типа обогрева руля и форсунок омывателя. Представители Foton Motor заверили, что в будущем эта проблема устранима.

Что касается просторов на втором ряду, то они в «Фотоне» поистине царские, к тому же здесь имеется возможность регулировать наклон спинки дивана. Если бы не высоковатый центральный тоннель на полу, третьему пассажиру ничего бы не мешало расположиться с полным комфортом. Средний ряд, как и пара задних дополнительных кресел, складывается легко и просто, а проход «на галерку», благодаря большим объемам салона, не затруднен. Кроме того, «китаец» готов похвалиться неплохими параметрами багажника: при двух сложенных рядах это 1889 л, при одном — 1060 л, и при трех разложенных рядах — 290 л.

Кстати, создавая Foton Sauvana, китайцы позаимствовали у стороннего производителя не только кресла. В конструкции внедорожника задействованы узлы ведущих мировых производителей — автоматическая коробка передач от ZF, механическая — от Aisin, раздаточная коробка тремя режимами работы — от Borg Warner, задний мост — от Dana. В России модель Foton Sauvana предлагается пока только с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности — 201 либо 217 л. с. В скором времени, как обещают представители компании, силовая линейка модели пополнится дизельным агрегатом объемом 2,8 литра.

А пока тестовый 217-сильный экземпляр с шестиступенчатым «автоматом» готов выдать на шоссе завидную мощь, разгоняя двухтонный внедорожник с резвым комсомольским энтузиазмом. Правда, «размытый» руль, заточенный под внедорожную езду, жил своей жизнью, что, впрочем, не мешало уверенно удерживать автомобиль на заданной траектории. Конечно, при столь высоком кузове бессмысленно рассчитывать на активные маневры и пытаться «со свистом» проходить повороты, а энергоемкая всепожирающая подвеска позволяет сравнивать его поведение на проблемном асфальте с поведением пустопорожнего грузовика.

Но в целом на шоссе это вполне предсказуемый и контролируемый автомобиль, а задорная динамика даже вносит определенную долю азарта в управление такой махиной, за что можно похвалить не только тяговитый мотор с турбиной, но и отзывчивый «автомат».

Одной из главных составляющих внедорожного арсенала Foton Sauvana можно считать раздаточную коробку BorgWarner с тремя режимами: заднеприводный 2H, межосевое распределение момента Auto и понижающая передача 4L. С длинноходной подвеской, клиренсом 220 мм, углом въезда 28 и съезда 25 градусов «китаец» вроде бы и готов к отчаянным подвигам на пересеченной местности, но испытать его на полноценном офф-роуд полигоне возможности не было.

Зато удалось задорно «пробежаться» как по сухому, так и по мокрому гравию на набережной озера Ильмень, с азартом «пройтись» по сырой грунтовке, форсировать на «понижайке» пригорок по сырой траве, «окунуться» в глубокие лужи, благо что глубина преодолеваемого брода у внедорожника составляет 800 мм. Кое где, приходилось менять режимы трансмиссии, отключать систему стабилизации, но, конечно, все это не стало серьезным испытанием для «китайца», хотя есть все основания предполагать, что потенциала у него хватает для более жестких внедорожных условий.

В итоге китайский тяжеловес на все сто убедил в приверженности к самому активному образу жизни, традиционным ценностям, а главное — к готовности их защищать и активно претворять в жизнь. При первом знакомстве Foton Sauvana продемонстрировал настоящий мужской характер, главное, чтобы хватило его надолго и темперамент оказалась долгоиграющим. Ему не будет цены, если он докажет долговечность своих эксплуатационных характеристик.

Тем более он располагает главным китайским аргументом — на российском рынке модель Foton Sauvana доступна в ценовом диапазоне от 1 454 990 до 1 704 990 рублей. При этом версия с автоматической трансмиссией в семиместном исполнении обойдется в 1 649 900. Дешевле в этом сегменте лишь UAZ Patriot за миллион, но тот продается только на «механике» и без третьего ряда сидений. Единственный соразмерный и более упакованный земляк Haval H9 дороже «Фотона» минимум на 600 000.

А что говорить о таком распиаренном персонаже, как Toyota Land Cruiser Prado, который считался лидером сегмента при том, что бензиновая комплектация с тремя рядами оценена в космические 3 913 000 целковых (!) Еще один заметный представитель сегмента Mitsubishi Pajero Sport семиместных версий пока не предлагает, зато стоит минимум 2 399 000 рублей. Как видно, дышаться большому «китайцу» с такой демократичной ценой будет легко и свободно:

– По своим решениям Sauvana является прекрасным вариантом за эти деньги, — соглашается с порталом «АвтоВзгляд» Вячеслав Субботин. — Конкурентов на рынке в столь бюджетном для сегмента ценовом диапазоне у «Фотона» нет.

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29 августа 2017
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