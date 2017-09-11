В России выросли продажи экологически «чистых» автомобилей

Согласно результатам исследования Международного энергетического агентства (МЭА), доля «зеленых» автомобилей от общего объема российского автопарка продолжает расти — на сегодняшний день она составляет порядка 40%. Вместе с тем снизились продажи машин с высоким выбросом СО2 (более 240 г/км): с 20% до 10%, сообщают «Известия».

Все меньше россиян делает выбор в пользу относительно «чистых» транспортных средств (180—240 г/км). Их доля сократилась с 70% до 50%. Кроме того, эксперты определили, что на данный момент в нашей стране средний показатель выбросов вредных веществ равняется 175 г/км.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России увеличились продажи электрокаров. По итогам первых семи месяцев нынешнего года в России было реализовано 39 машин на электротяге, что на 18% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.