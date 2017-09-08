Стартовали продажи кроссовера Hyundai Tucson в новой бюджетной комплектации

Кроссовер Hyundai Tucson в комплектации Active комплектуется двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

В списке оснащения машины значатся шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные диски и круиз-контроль. К тому же автомобиль порадует покупателя подогревом передних сидений и лобового стекла, светодиодными дневными ходовыми огнями и системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

К слову сказать, при покупке Hyundai Tucson можно получить и дополнительную скидку в размере до 80 000 рублей, воспользовавшись предложением по Trade In. Кроме того, кроссовер подпадает под специальную программу «Старт» — покупатель имеет возможность обзавестись машиной в кредит с ежемесячным платежом от 10 000 рублей.