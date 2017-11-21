Производство автомобилей в Санкт-Петербурге увеличилось на 24%

По данным Петростата, в прошлом месяце с конвейеров предприятий Toyota, Nissan и Hyundai сошло 32 500 автомобилей — на 19% больше, нежели в октябре 2016 года.

Согласно прогнозам аналитиков, по итогам четвертого квартала нынешнего года петербургские автозаводы выпустят более 90 000 автомобилей. Таким образом, показатели 2016-го и даже 2015-го года, когда еще работал завод General Motors, будут значительно превышены.

Напомним, что на предприятии Nissan в Санкт-Петебурге в настоящее время собираются кроссоверы Qashqai, Murano и X-Trail. Завод Toyota выпускает модели Camry и RAV4, а Hyundai — Solaris, Creta и KIA Rio.