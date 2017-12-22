Петербургские автозаводы наращивают объемы производства

Фото: Toyota
В январе-ноябре нынешнего года расположенные в Санкт-Петербурге автозаводы выпустили 315 700 лекговых автомобилей — на 23% больше, нежели за аналогичный период 2016-го. В частности, в минувшем месяце с конвейеров предприятий сошли порядка 31 000 машин.
Виктория Базылева

На сегодняшний день на заводе Nissan в Санкт-Петебурге собираются кроссоверы Qashqai, Murano и X-Trail. Завод Toyota, который 21 декабря отметил свое десятилетие, выпускает модели Camry и RAV4, а Hyundai — Solaris, Creta и KIA Rio.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с начала нынешнего года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили больше легковушек, чем за весь 2015 год, когда еще работало предприятие General Motors. Напомним, что по результатам января-октября был превышен показатель 2016-го.

– По итогам года динамика роста сохранится в пределах 23%, петербургский автопром впервые с 2013 года окажется в плюсе. В следующем году мы уже не увидим такого сильного увеличения производства на городских автозаводах, — говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

авторынок, производители, производство, автозаводы
22 декабря 2017
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