Новый кроссовер BMW X7 встал на конвейер

– Мы гордимся тем, что производство нового BMW X7 будет налажено здесь, в Спартанберге, в «доме» X-моделей. Это особенный автомобиль, и наши сотрудники с нетерпением ждут его появления, — сказал Кнудт Флор, глава предприятия BMW Group Spartanburg.
BMW до сих пор не раскрывает экстерьер предсерийной версии — машина обтянута камуфляжной пленкой. Впрочем, мы уже имеем некоторое представление о том, как она будет выглядеть, поскольку концептуальный X7 баварцы презентовали на Франкфуртском моторшоу в сентябре нынешнего года. Кроме того, известно, что «семерка» позаимствует черты у X5. По факту новый кроссовер представляет собой увеличенную версию младшего брата.