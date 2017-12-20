Новый кроссовер BMW X7 встал на конвейер

Фото: bimmerpost.com
На заводе BMW Group в американском Спартанберге (штат Южная Каролина) стартовало предсерийное производство самого большого кроссовера баварской марки — X7. Предполагается, что продажи новинки, в том числе российские, начнутся ближе к концу следующего года.
Виктория Базылева

– Мы гордимся тем, что производство нового BMW X7 будет налажено здесь, в Спартанберге, в «доме» X-моделей. Это особенный автомобиль, и наши сотрудники с нетерпением ждут его появления, — сказал Кнудт Флор, глава предприятия BMW Group Spartanburg.

BMW до сих пор не раскрывает экстерьер предсерийной версии — машина обтянута камуфляжной пленкой. Впрочем, мы уже имеем некоторое представление о том, как она будет выглядеть, поскольку концептуальный X7 баварцы презентовали на Франкфуртском моторшоу в сентябре нынешнего года. Кроме того, известно, что «семерка» позаимствует черты у X5. По факту новый кроссовер представляет собой увеличенную версию младшего брата.

Никаких технических подробностей о BMW X7 на сегодняшний день нет. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, автомобиль построили на совершенно новой модульной платформе, разработанной специально для этой модели. По неподтвержденным данным в моторную гамму нового SUV войдут V6 и V8 с двойным наддувом, которые в настоящее время трудятся под капотами X5 и X6.

Прежде, чем BMW X7 поступит в продажу, ему предстоит пройти множество дорожных испытаний. Как сообщает Bimmerpost, кроссовер протестируют не только на дорогах общественного пользования, но и в экстремальных условиях в Долине Смерти и на заснеженных склонах Скандинавии.

Ожидается, что обзавестись новинкой можно будет уже в конце следующего года — точные даты пока не называются. Самый большой баварский кроссовер приедет и в Россию, об этом ранее сообщил журналистам Хендрик фон Кюнхайм, старший вице-президент компании BMW Group по Азиатско-Тихоокеанскому и Южноафриканскому регионам. Цены и комплектации, разумеется, производитель объявит ближе к старту продаж.

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20 декабря 2017
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