Новый кроссовер BMW X7 встал на конвейер

Никаких технических подробностей о BMW X7 на сегодняшний день нет. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, автомобиль построили на совершенно новой модульной платформе, разработанной специально для этой модели. По неподтвержденным данным в моторную гамму нового SUV войдут V6 и V8 с двойным наддувом, которые в настоящее время трудятся под капотами X5 и X6.

Прежде, чем BMW X7 поступит в продажу, ему предстоит пройти множество дорожных испытаний. Как сообщает Bimmerpost, кроссовер протестируют не только на дорогах общественного пользования, но и в экстремальных условиях в Долине Смерти и на заснеженных склонах Скандинавии.

Ожидается, что обзавестись новинкой можно будет уже в конце следующего года — точные даты пока не называются. Самый большой баварский кроссовер приедет и в Россию, об этом ранее сообщил журналистам Хендрик фон Кюнхайм, старший вице-президент компании BMW Group по Азиатско-Тихоокеанскому и Южноафриканскому регионам. Цены и комплектации, разумеется, производитель объявит ближе к старту продаж.