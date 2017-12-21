Сколько всего автомобилей выпустила Toyota в России

За свою десятилетнюю историю завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, выпустил более 280 000 автомобилей. С момента открытия предприятия объемы производства выросли в десять раз — с 6393 машин, собранных в 2008 году, до 61 340 авто в январе-ноябре 2017-го. Количество сотрудников увеличилось с 700 до 2300 человек.

Семь лет назад Toyota начала экспортировать выпущенные в Северной столице седаны Camry и кроссоверы RAV4 в Беларуссию. А двумя годами позже была налажена поставка автомобилей в Казахстан. Всего тойотовцы отправили в эти страны более 19 000 машин. На сегодняшний день за границу поставляются 10% транспортных средств, собранных на петербургском предприятии.