Сколько всего автомобилей выпустила Toyota в России

Фото: Toyota
Петербургский завод компании Toyota, на котором собираются седаны Camry и кроссоверы RAV4, 21 декабря празднует свое десятилетие. Именно в этот день в 2007 году с конвейера предприятия сошла первая машина — ей стала Toyota Camry.
Виктория Базылева

За свою десятилетнюю историю завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, выпустил более 280 000 автомобилей. С момента открытия предприятия объемы производства выросли в десять раз — с 6393 машин, собранных в 2008 году, до 61 340 авто в январе-ноябре 2017-го. Количество сотрудников увеличилось с 700 до 2300 человек.

Семь лет назад Toyota начала экспортировать выпущенные в Северной столице седаны Camry и кроссоверы RAV4 в Беларуссию. А двумя годами позже была налажена поставка автомобилей в Казахстан. Всего тойотовцы отправили в эти страны более 19 000 машин. На сегодняшний день за границу поставляются 10% транспортных средств, собранных на петербургском предприятии.

Фото: Toyota

Уровень локализации на этом заводе — 30%. В настоящее время «Тойота» производит в Санкт-Петербурге внутренние и внешние панели кузова, а также пластиковые детали. Здесь же машины окрашиваются, проводится антикоррозийная обработка.

В цехе сборки осуществляется установка проводки, подушек безопасности, приборной панели, силовых агрегатов и других компонентов. Все автомобили, сошедшие с конвейера, проходят контроль качества внешнего вида и систем в соответствии со стандартами, действующими для всех заводов японской марки.

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21 декабря 2017
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