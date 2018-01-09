Российские водители поняли, что шипованные шины лучше «липучки»

Об этом, в частности, свидетельствует исследование, проведенное аналитиками ресурса Авто.ру. Эксперты, изучив спрос на зимнюю резину по поисковым запросам на этом сайте, пришли к выводу, что шипованную резину предпочитает большинство отечественных автовладельцев. Так, в октябре ее искали 85,4% и лишь 14,6% интересовались нешипованной. И хотя в ноябре интерес к «шипам» чуть спал, но настолько незначительно, что и говорить не о чем: 83% по-прежнему искали «шиповку», и только 17% — «липучку». нешипованными.

Больше всего ищут шипованные шины в Саратовской, Смоленской областях, а также в Республике Татарстан (от 83 до 88%). Меньше всего шипованная резина интересна автовладельцам в Ставропольском, Хабаровском и Приморских краях, в Калининградской области и Краснодарском крае (от 14 до 30%).

Понятно, конечно, что результаты этого исследования не положат конца дебатам о преимуществах и недостатках того или иного типа зимней резины. Но, согласитесь, столь мощное «голосование рублем», а не голосовыми связками за «шипы» говорит о многом.