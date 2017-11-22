Почему зимой не нужно ездить на шипах: тест шин Pirelli Ice Zero FR

Сразу же оговоримся, что с муками выбора между «колючками» и фрикционкой мы вам не поможем. А вот о том, какие покрышки проявляют себя одинаково эффективно и на ледяной корке, и в снежной каше, и на «бетонке», расскажем с удовольствием.

Безусловно, на рынке немало моделей, прекрасно зарекомендовавших себя с точки зрения эксплуатации в зимнее время года, но мы заострим внимание на итальянских покрышках Pirelli Ice Zero FR. Почему? Да потому что третий сезон подряд эти шины нещадно катаются на редакционных автомобилях, и еще ни разу нас не подвели.

Благодаря направленному рисунку протектора и уникальному составу резиновой смеси, обеспечивается надежное сцепление с любой поверхностью. Пожалуй, лишь при старте с места на ледяном склоне машина может огрызнуться пробуксовками. В снегу или грязи, раскисшей от влаги, колеса гребут уверенно и четко. Главное — дозировать подачу газа и правильно работать рулем.

Впрочем, и шипы на обледенелом покрытии спасут далеко не всегда, а уж тем более после пары лет их эксплуатации по столичным и областным дорогам и направлениям. Иначе говоря, даже в самой технологичной и разрекламированной покрышке «колючек» от езды по асфальту останется немного. Или вы настолько богаты, что меняете резину каждый сезон?