Почему зимой не нужно ездить на шипах: тест шин Pirelli Ice Zero FR

Фото: АвтоВзгляд
Споры о том, какая резина лучше — шипованная или «липучка», похоже, не прекратятся никогда. Впрочем, это и не удивительно, ведь учесть все эксплуатационные факторы при выборе (равно, как и при производстве) тех или шин попросту невозможно.
Мирон Горин

Всем известно, что на заснеженно-обледенелом покрытии шипованные покрышки удерживают машину в траектории вроде бы гораздо лучше, чем шины без «ключек». Да к тому же, эффективнее тормозят. А вот на асфальте или так называемых проплешинах дороги наоборот: фрикционная резина интенсивнее цепляется с поверхностью.

Если сравнивать ходовые свойства покрышек с шипами и без них на одних и тех же, совершенно одинаковых дорожных покрытиях, то наверняка все так и будет. И то — не без оговорок. Но вот как же быть, если приходится ездить и по снегу, и по льду, и по асфальтированным участкам дорожного полотна? Быть может, на колеса передней оси надеть «шиповку», а на задней — «липучку»? Или попытаться спрогнозировать, что принесет нам зима в этом сезоне, и обуть «катки» в соответствующую резину? Конечно же, нет.

Сразу же оговоримся, что с муками выбора между «колючками» и фрикционкой мы вам не поможем. А вот о том, какие покрышки проявляют себя одинаково эффективно и на ледяной корке, и в снежной каше, и на «бетонке», расскажем с удовольствием.

Безусловно, на рынке немало моделей, прекрасно зарекомендовавших себя с точки зрения эксплуатации в зимнее время года, но мы заострим внимание на итальянских покрышках Pirelli Ice Zero FR. Почему? Да потому что третий сезон подряд эти шины нещадно катаются на редакционных автомобилях, и еще ни разу нас не подвели.

Благодаря направленному рисунку протектора и уникальному составу резиновой смеси, обеспечивается надежное сцепление с любой поверхностью. Пожалуй, лишь при старте с места на ледяном склоне машина может огрызнуться пробуксовками. В снегу или грязи, раскисшей от влаги, колеса гребут уверенно и четко. Главное — дозировать подачу газа и правильно работать рулем.

Впрочем, и шипы на обледенелом покрытии спасут далеко не всегда, а уж тем более после пары лет их эксплуатации по столичным и областным дорогам и направлениям. Иначе говоря, даже в самой технологичной и разрекламированной покрышке «колючек» от езды по асфальту останется немного. Или вы настолько богаты, что меняете резину каждый сезон?

Кроме того, фрикционная резина Pirelli Ice Zero FR имеет увеличенное пятно контакта, что вкупе с равномерным распределением давления в шине позволяет уверенно держаться за дорогу и прогнозируемо тормозить — не в последнюю очередь благодаря умению покрышек поддерживать продольные и боковые нагрузки автомобиля, в том числе и при отсутствии давления.

Причем специальные трехмерные ламели обеспечивают устойчивость даже на скоростях, превышающих допустимые ПДД, а высокая частота ламелей в центральной зоне способствует интенсивной задержке снега и ледяной крошки. Отдельное спасибо стоит сказать итальянским инженерам за продольные боковые канавки, которые мгновенно удаляют водяную пленку, коварно покрывающую дорожное полотно.

Возвращаясь к тому, что в мегаполисе довольно часто приходится ездить по асфальтовому покрытию, необходимость в шипованной резине отпадает автоматически. Как уже было сказано, в ряде случаев на асфальтобетоне она сильно проигрывает фрикционке по свойствам цепкости, а главное — хуже тормозит.

Более того: при контакте с такой поверхностью шипы создают неприятные гул и «металлический» скрежет, от которых порой не спасает даже льющаяся из динамиков аудиосистемы музыка. Про то, как «колючки» вылетают из резинового слоя, превращая шипованную шину в «липучку», мы уже сказали.

Поэтому делайте выводы: а нужны ли вам в действительности шины с иголками? Тем более, что есть вполне себе прекрасная альтернатива в виде фрикционной резины, в чем эксперты портала «АвтоВзгляд» убедились лично на примере итальянской модели Pirelli Ice Zero FR.

безопасность дорожного движения, технология, шины, зимние шины
22 ноября 2017
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