Почему зимой не нужно ездить на шипах: тест шин Pirelli Ice Zero FR

Всем известно, что на заснеженно-обледенелом покрытии шипованные покрышки удерживают машину в траектории вроде бы гораздо лучше, чем шины без «ключек». Да к тому же, эффективнее тормозят. А вот на асфальте или так называемых проплешинах дороги наоборот: фрикционная резина интенсивнее цепляется с поверхностью.
Если сравнивать ходовые свойства покрышек с шипами и без них на одних и тех же, совершенно одинаковых дорожных покрытиях, то наверняка все так и будет. И то — не без оговорок. Но вот как же быть, если приходится ездить и по снегу, и по льду, и по асфальтированным участкам дорожного полотна? Быть может, на колеса передней оси надеть «шиповку», а на задней — «липучку»? Или попытаться спрогнозировать, что принесет нам зима в этом сезоне, и обуть «катки» в соответствующую резину? Конечно же, нет.