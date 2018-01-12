Российский авторынок остался на пятом месте в Европе

По данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом году немецкие официальные дилеры реализовали 3 441 262 машины — на 2,7% больше, нежели в 2016-м. В Великобритании, оказавшейся на второй строчке, продали гораздо меньше — 2 540 617 автомобилей (-5,7%).

Третьей с результатом в 2 110 751 авто стала Франция. Следом идут Италия и, как уже было сказано, Россия — 1,97 млн. и 1,48 млн. легковушек соответственно. Отметим также, что Испания, которая периодически попадает в ТОП-5, по итогам минувшего года расположилась лишь на шестом месте. Местные автомобилисты в январе-декабре приобрели 1,23 млн. автомобилей — на 7,7% больше, чем в 2016.