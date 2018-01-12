Водитель ударил ребенка за брошенный в машину снежок

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, конфликт между владельцем Volkswagen, модель которого не уточняется, и пятнадцатилетним подростком произошел 11 января неподалеку от дома номер 144 по Октябрьской набережной. Юноша «расстреливал» снежками своих приятелей, но один из них случайно попал в проезжающий автомобиль. По некоторым данным, сначала водитель сказал школьнику несколько слов, после чего ударил его по лицу и уехал. Что именно послужило поводом для рукоприкладства — неудачно брошенный «снаряд» или грубый ответ юноши на замечание — неизвестно.

Информация об инциденте поступила правоохранителям из больницы, в которую пострадавший обратился за медицинской помощью. Сотрудники полиции уже опросили и подростка, и его родителей. Обстоятельства происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решения, устанавливаются.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда петербургские водители применяли к несовершеннолетним силу в воспитательных целях. На прошлой неделе владелец седана Ford Mondeo, под который школьники подложили петарду, приковал хулиганов наручниками к перилам подъезда. В прошлом же году предприниматель на своем Nissan Pathfinder сбил, а затем поставил на колени ребенка прямо на проезжей части за то, что он случайно попал по кроссоверу из игрушечного автомата. И в том, и в другом случае детей насильно удерживали вплоть до приезда полиции.