Продажи люксовых автомобилей в России продолжают расти

Исследование российского рынка люксовых автомобилей, проведенное в январе 2017-го, выявило увеличение покупательского спроса на дорогущие машины на 6,5%. В позапрошлом году наибольшей популярностью у наших состоятельных соотечественников пользовался Mercedes-Benz Maybach S-класса. За последние двенадцать месяцев ничего не изменилось — эта модель по-прежнему продается лучше других.

В пользу «Майбахов» в 2017-м сделали выбор 660 россиян — то есть на этот роскошный седан пришлось более 45% об общего объема продаж люксовых авто. На второй строчке расположились модели Maserati, которые привлекли внимание 382 покупателей. Следом идут Bentley, разошедшиеся тиражом в 235 единиц, Rolls-Royce (85 реализованных авто), Lamborghini (31 машина), Ferrari (29 автомобилей) и Aston Martin (18 экземпляров).

По данным агентства «Автостат», большая часть проданных в прошлом году люксовых авто «прописалась» в Москве и Подмосковье. В столице и области зарегистрировано в общей сложности 970 машин. Еще 115 автомобилей поставили на учет в Санкт-Петербурге. В лидерах также значатся Краснодарский край (51 авто), Татарстан (19 машин) и Свердловская область (18 экземпляров).