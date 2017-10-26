Maserati выпустит еще один кроссовер

Слухи о том, что модельный ряд Maserati может пополнить еще один кроссовер, появились несколько месяцев назад. Тогда представители марки говорили, что окончательное решение в компании не принято. Как оказалось, SUV все-таки выпустят — более того, глава FCA даже рассказал кое-какие подробности о новинке.

По своим габаритам новый кроссовер Maserati будет чуть меньше, нежели Levante. Конкурента BMW X3 и Porsche Macan построят на модульной платформе Giorgio, которая лежит в основе Alfa Romeo Stelvio, сообщает Automotive News. У этой же модели позаимствуют силовые агрегаты. Напомним, что Stelvio приводят в движение 2,0 и 2,9-литровые моторы мощностью 280 и 510 л. с.

Других подробностей относительно нового кроссовера Серджио Маркионне раскрывать пока не стал. Однако он выразил надежду на то, что модель поспособствует увеличению мировых продаж марки до 70 000 — 80 000 машин в год.