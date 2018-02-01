General Motors готовит 15 новых и обновленных автомобилей

В 2015 году руководители General Motors приняли решение значительно сократить ассортимент, представленных в России автомобилей. Вследствие этого марка Opel покинула отечественный рынок совсем, а модельная линейка Chevrolet ограничилась внедорожником Tahoe и спорткарами Camaro и Corvette.

Практически отказавшись от России, американцы сосредоточили свое внимание на Китае. В попытке усилить свои позиции на крупнейшем в мире авторынке они намерены до конца нынешнего года вывести 15 новых и обновленных моделей. В General Motors делают ставки на внедорожники, минивэны и люксовые машины, сообщает Reuters.

Отметим также, что в минувшем году американский концерн совместно со своими партнерами реализовал в Поднебесной 4,04 млн. машин — это на 4,4% больше, нежели в 2016-м. Всего же по результатам года объем китайского рынка новых автомобилей составил 28 млн. единиц.

Кстати, в скором времени Chevrolet привезет новинку и в Россию — уже в марте российские дилеры приступят к приему заказов на новый кроссовер Traverse.