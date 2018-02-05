Российские продажи Tesla подскочили на 59%

Наибольшей «популярностью» среди машин Tesla у наших сограждан пользуется кроссовер Model X, стартовая цена которого составляет более 7 млн. рублей. В пользу таких автомобилей в минувшем году сделали выбор 48 человек, сообщает агентство «Автостат». На седанах Model S остановились 14 покупателей — эти машины продаются в нескольких модификациях по цене от 7,5 до 15 млн. целковых.

Большая часть приобретенных в 2017 году электрокаров Tesla «прописались» в Москве и Подмосковье — в этих регионах было зарегистрировано 36 и 11 авто соответственно. Остальные машины отправились в Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовскую, Воронежскую и Тверскую области, а также в Приморский и Хабаровский края.

Напомним, что в настоящее время у автостроителя Tesla в России нет ни представительства, ни официальных дилерских центров. Желающие обзавестись дорогущими электрокарами могут обратиться в одну из компаний, специализирующихся на поставках машин из-за границы.

К слову сказать, весной минувшего года стало известно, что Tesla все же приступила к поискам помещения под свой российский офис — представители марки рассматривали площадки в столичных торговых центрах «Атриум» и «Времена года». Но окончательное решение американцы, судя по всему, так и не приняли.