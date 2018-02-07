Toyota проигрывает конкурентам по всем фронтам

Фото: Toyota
По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в январе официальные дилеры Toyota реализовали в России 5151 машину — на 34% больше, нежели в первом месяце минувшего года. На первый взгляд, дела автостроителя идут неплохо — продажи растут быстрее рынка в целом. Однако если посмотреть, как себя чувствуют бестселлеры марки, то картина вырисовывается не столь радужная.
Виктория Базылева

На протяжении десятилетия Toyota Camry являлась абсолютным лидером среди автомобилей D-класса в России. Никто из конкурентов даже близко не мог подобраться к японскому седану. К примеру, по итогам 2017-го его ближайший соперник KIA Optima отставал более, чем в два раза — 28 199 против 12 822 реализованных авто. Кто бы мог подумать, что с окончанием острой фазы кризиса «Камри» неожиданно откатится на вторую строчку.

В январе нынешнего года настырная «Оптима», разошедшаяся тиражом в 1417 единиц, оставила позади популярный японский седан, в пользу которого сделали выбор 1337 человек. Да, разница небольшая, но по результатам этого месяца продажи корейской «четырехдверки» по сравнению с январем 2016-го подскочили более, чем в два раза, в то время как «японец» остался на прежнем «кризисном» уровне.

Фото: Toyota

А поскольку Camry находится сейчас в процессе смены поколения, то существует большой шанс, что Optima не сбавит ход и по крайней мере в ближайшее время не отдаст «золото» своему японскому конкуренту.

В январе поражение потерпела не только Camry, но и RAV4 — бестселлер марки Toyota в нашей стране. Раньше эта модель входила в ТОП-3 самых популярных SUV после Hyundai Creta и Renault Duster. Тойотовцам действительно было, чем гордиться, поскольку конкуренция в этом быстро растущем сегменте бешеная. Однако в январе и тут все изменилось.

Официальные дилеры Toyota реализовали в минувшем месяце 1592 кроссовера RAV4, что на 38,4% больше, нежели годом ранее. Результат хороший, только вот до лидера сегмента Hyundai Creta, привлекшему внимание 3833 клиентов, японскому SUV еще продаваться и продаваться. Более того, RAV4 пропустил вперед модели KIA Sportage, Renault Duster, Nissan X-Trail и Renaul Kaptur. Даже Volkswagen Tiguan нашел в себе силы обогнать «Рафик», заручившись расположением 1721 покупателя.

Фото: Toyota

Таким образом, RAV4 отъехала со своего почетного третьего места сразу на седьмое. А с учетом отечественной LADA XRAY, которая позиционируется АВТОВАЗом как самый настоящий SUV, так вообще на восьмое.

Хотя рынок пикапов в нашей стране мизерный по объему, но все-таки стоит сказать пару слов и о нем — исключительно для полноты картины. В прошлом году сдал позиции и Toyota Hilux, некогда самый востребованный грузовичок в России — его обошел УАЗ «Пикап». Правда, сильно оторваться от конкурента ульяновскому изделию не удалось — в его пользу сделали выбор 3750 человек, в пользу «японца» — 3495 покупателей.

Разумеется, удерживать лидерство на протяжении долгого времени крайне непросто. Непросто, но все же возможно. Только вот для этого требуется, наверное, что-то большее, чем рекламные слоганы и громкие заклинания о непревзойденной надежности.

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7 февраля 2018
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