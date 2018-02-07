Toyota проигрывает конкурентам по всем фронтам

На протяжении десятилетия Toyota Camry являлась абсолютным лидером среди автомобилей D-класса в России. Никто из конкурентов даже близко не мог подобраться к японскому седану. К примеру, по итогам 2017-го его ближайший соперник KIA Optima отставал более, чем в два раза — 28 199 против 12 822 реализованных авто. Кто бы мог подумать, что с окончанием острой фазы кризиса «Камри» неожиданно откатится на вторую строчку.

В январе нынешнего года настырная «Оптима», разошедшаяся тиражом в 1417 единиц, оставила позади популярный японский седан, в пользу которого сделали выбор 1337 человек. Да, разница небольшая, но по результатам этого месяца продажи корейской «четырехдверки» по сравнению с январем 2016-го подскочили более, чем в два раза, в то время как «японец» остался на прежнем «кризисном» уровне.