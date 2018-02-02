Обновленный кроссовер Nissan Qashqai вскоре поступит в продажу

Как в июне корреспонденту портала «АвтоВзгляд» сообщил директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский, точные сроки появления обновленного Qashqai российскому офису «пока не известны, однако в том, что кроссовер приедет в нашу страну, сомневаться не стоит». Прошло уже полгода, а конкретные даты представителями компании так и не называются.

Ожидалось, что в ноябре-декабре посвежевшая модель встанет на конвейер петербургского завода Nissan, но нет — на предприятии до сих производятся дорестайлинговые автомобили. Причины, по которым сдвинулись сроки, также не разглашаются.

Напомним, что Nissan Qashqai в ходе обновления обзавелся видоизмененной передней оптикой со светодиодами-бумерангами, перелицованными бамперами и фирменной решеткой радиатора V-Motion. Интерьер преобразился за счет новых материалов отделки и другого рулевого колеса. В список оснащения кроссовера вошла аудиосистема Bose, а также система полуавтономного управления машиной ProPilot.

А вот моторы для автомобилей, ориентированных на Россию, скорее всего, останутся прежними, в то время как европейцам помимо прочего будет доступен дизельный двигатель мощностью 110 л. с.