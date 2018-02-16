Производство легковых автомобилей в России увеличилось на 31,7%

Российский рынок новых легковых автомобилей постепенно выбирается из ямы кризиса. Продажи мало-помалу увеличиваются, вместе с тем растут и объемы производимых машины. Согласно информации Росстата, российские предприятия в минувшем месяце выпустили 113 000 легковушек, что на 31,7% больше, нежели в первом месяце прошлого года. Этот показатель также превышает результат декабря 2017-го — на 6,9%.

Стоит отметить, что в январе калиниградский «Автотор» приступил к производству нового фастбэка KIA Stinger и обновленного кроссовера KIA Sorento Prime. А завод Ford Sollers — тот, что в Елабуге — перешел на шестидневный график работы в связи с увеличением спроса на автомобили. УАЗ, напротив, почти целый месяц пребывал в корпоративном отпуске — на предприятии проводилась плановая модернизация оборудования.

К слову сказать, по итогам минувшего года продажи собранных в России иномарок немного подросли — их доля увеличилась с 58,1% до 60% от общего объема рынка новых авто. Наши сограждане все чаще делают выбор в пользу автомобилей локального производства хотя бы потому, что «местный» транспорт обходится дешевле, нежели импортный. Кроме того, государство предоставляет на выпущенные в нашей стране машины скидки в размере 10% по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».