Мировой автомобильный рынок вырос на 7%

По данным LMC Automotive, крупнейшим рынком новых легковых и легких коммерческих автомобилей остается Китай, где в прошлом месяце было продано 2 788 000 машин — на 10,3% больше, нежели в январе минувшего года. На второй строчке расположились Соединенные Штаты — американские автомобилисты приобрели 1 153 000 транспортных средств (+0,9%).

Официальные дилеры в странах Западной Европы «пристроили» в прошлом месяце 1 310 автомобилей — продажи увеличились на 5,4%. Рост продемонстрировал и рынок Восточной Европы — легковушки и малый комтранс разошлись тиражом в 272 800 единиц (+18,6%).

Автомобилисты Южной Америки в январе приобрели 290 200 автомобилей — на 23,2% больше, чем в первом месяце 2017-го. Отметим также, что японские авторитейлеры реализовали 395 500 машин (-0,5%), корейские — 131 100 авто (+8,7%), а канадские — 117 300 экземпляров (+5,9%).

Напомним, что объем российского авторынка по результатам января вырос на 31,3% до 102 464 единиц.