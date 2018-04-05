Renault наращивает в России объемы продаж новых автомобилей

Фото: amauri.champeaux.fr
Один за другим автостроители отчитываются о результатах российских продаж новых машин по итогам первого квартала. Вслед за Skoda и АВТОВАЗом выступила компания Renault — в январе-марте дилеры французской марки реализовали 33 195 автомобилей.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Renault, с начала года автосалоны покинули 33 195 машин, что на 27% больше, нежели за аналогичный период минувшего года. В частности, в марте в пользу моделей этого французского бренда сделали выбор 14 047 покупателей — на 25% больше, чем в первом весеннем месяце 2017-го.

– В марте все модели Renault, представленные на российском рынке, продемонстрировали уверенный рост продаж. Это является результатом стратегии компании, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что на сегодняшний день в России можно купить кроссоверы Kaptur, Duster и Koleos, седан Logan, хетчбэки Sandero и Sandero Stepway, «каблучок» Dokker, а также электромобили Twizy и Kangoo Z. E. Наибольшей популярностью у наших сограждан пользуется «Дастер», стартовая цена которого на сегодняшний день составляет 659 000 рублей.

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5 апреля 2018
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