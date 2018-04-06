KIA Rio остается самой популярной моделью в России

Обладателями седанов KIA Rio и высоких хетчбэков Rio X-Line в минувшем месяце стали 9809 человек. Таким образом этой корейской модели удалось сохранить звание лидера российского авторынка. На второй строчке расположилась отечественная LADA Vesta — в пользу седанов и универсалов сделал выбор 9181 покупатель.

Третьей стала еще одна тольяттинская модель — Granta, разошедшаяся тиражом в 8381 единицу. За пределами лидерской тройки оказались бестселлеры Hyundai: седан Solaris и кроссовер Creta. В марте официальные дилеры передали клиентам 6883 и 5994 автомобиля соответственно.

Высоким спросом в России пользуются Volkswagen Polo и Renault Duster. В прошлом месяце автосалоны покинули 4425 седанов и 4101 кроссоверов. Замыкают же лидерскую десятку LADA Largus, Renault Kaptur и Renault Logan. Эти модели разошлись тиражами в 3569, 3240 и 3200 экземпляров.