Новый семиместный кроссовер Hyundai могут назвать Palisade

По мнению наших зарубежных коллег для новинки корейцы могли бы воскресить название Veracruz, которое в 2006—2012 годах носила модель, более известная в России как ix55. Однако с поступлением в патентное бюро США заявки на регистрацию наименования Palisade появилась и другая версия — семиместный SUV окрестят «Палисадом».

Официально слухи в компании Hyundai пока никак не комментируют. Не торопятся представители марки раскрывать и технические подробности о машине. По данным AutoGuide, модель укомплектуют 3,3-литровым V6 мощностью 290 л. с. Привод, вероятно, будет как передний, так и полный.

Премьера кроссовера состоится примерно через год, может даже чуть позже. В первую очередь он ориентирован на североамериканский авторынок, однако полностью исключать вероятность появления новинки в России пока не стоит.