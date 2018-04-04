Новый семиместный кроссовер Hyundai могут назвать Palisade

Компания Hyundai подала в патентное бюро США заявку на регистрацию наименования Palisade. Существует мнение, что именно так будет называться новый семиместный кроссовер, премьера которого состоится в ближайшие пару лет.
Впервые новый большой кроссовер Hyundai был замечен во время дорожных испытаний в феврале нынешнего года. Тестовый экземпляр скрывался за плотной камуфляжной пленкой, и потому рассмотреть на шпионских фотографиях какие-либо детали экстерьера достаточно сложно.
Если в общих чертах, то внешний вид семиместного SUV выдержан в стиле последних моделей Hyundai. Автомобиль обзавелся узкой передней оптикой, позаимствованной у Kona, крупной радиаторной решеткой, хромированными планками на окнах и вертикальными фонарями, не свойственными для машин «Хендэ».
По мнению наших зарубежных коллег для новинки корейцы могли бы воскресить название Veracruz, которое в 2006—2012 годах носила модель, более известная в России как ix55. Однако с поступлением в патентное бюро США заявки на регистрацию наименования Palisade появилась и другая версия — семиместный SUV окрестят «Палисадом».
Официально слухи в компании Hyundai пока никак не комментируют. Не торопятся представители марки раскрывать и технические подробности о машине. По данным AutoGuide, модель укомплектуют 3,3-литровым V6 мощностью 290 л. с. Привод, вероятно, будет как передний, так и полный.
Премьера кроссовера состоится примерно через год, может даже чуть позже. В первую очередь он ориентирован на североамериканский авторынок, однако полностью исключать вероятность появления новинки в России пока не стоит.