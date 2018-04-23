Президентский лимузин проекта «Кортеж» может дебютировать 7 мая

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, автомобили, построенные на единой модульной платформе (ЕМП), представят публике на Московском автосалоне в августе. Однако существует вероятность, что лимузин из проекта «Кортеж» россияне увидят и раньше — на инаугурации президента.

Впрочем, информацию о том, какую машину задействуют в церемонии, в Кремле пока не раскрывают. Транспортом Владимира Путина может стать как отечественный автомобиль ЕМП, так и один из Mercedes-Benz S600 Pullman. Их, по некоторым данным, в Гараже особо назначения насчитывается свыше десяти экземпляров.

К слову сказать, S600 Pullman использовался и во время предыдущей инаугурации Путина, которая состоялась 7 мая 2012 года.