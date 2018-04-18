В интернете продается бронированный лимузин Mercedes-Benz Владимира Путина

На портале Auto.ru появилось любопытное объявление о продаже Mercedes-Benz Pullman W220 S600, который находился на службе Гаража особого назначения. За автомобиль, якобы перевозивший в свое время президента России Владимира Путина, продавец просит 8,5 млн. рублей.
«Автомобиль специального назначения использовался в кремлёвском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и неофициальные встречи» — говорится в описании объявления.
В том, что этот «Мерседес» действительно принадлежал Гаражу особого назначения, сомнений нет. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Auto.ru, в паспорте транспортного средства (ПТС) имеется соответствующая отметка. Но подтвердить тот факт, что им пользовался именно Владимир Путин, к сожалению, невозможно.
По словам нынешнего владельца машина произведена по спецзаказу на заводе, не в частном ателье. Лимузин вооружен 5,8-литровым 367-сильным двигателем, с которым трудится автоматическая коробка передач. Привод — на задние колеса. На одометре автомобиля — 88 000 километров. В настоящее время он находится в частной коллекции.
К слову сказать, объявления о продаже уникальных автомобилей, перевозивших первых лиц государства, публикуются в интернете нередко. Правда, в большинстве случаев оказывается, что никакого отношения к Гаражу особо назначения эти машины не имеют и никогда не имели. Более подробно почитать о том, как продавцы подержанных авто дурят покупателей, непомерно завышая цены, можно здесь.