В интернете продается бронированный лимузин Mercedes-Benz Владимира Путина

«Автомобиль специального назначения использовался в кремлёвском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и неофициальные встречи» — говорится в описании объявления.

В том, что этот «Мерседес» действительно принадлежал Гаражу особого назначения, сомнений нет. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Auto.ru, в паспорте транспортного средства (ПТС) имеется соответствующая отметка. Но подтвердить тот факт, что им пользовался именно Владимир Путин, к сожалению, невозможно.