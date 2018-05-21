В России начали падать продажи подержанных автомобилей

На долю LADA по итогам апреля пришлось 26% от общего объема вторичного авторынка в России. В минувшем месяце в пользу тольяттинских машин сделали выбор 115 400 покупателей (-10,4%). На второй строчке в рейтинге популярности расположилась Toyota — на «бэушные» автомобили этой японской марки пересели 50 300 россиян (-0,9%).

Подержанные машины с шильдиками Nissan в апреле разошлись тиражом в 24 600 единиц, обеспечив автостроителю третье место в списке. А замыкают лидерскую пятерку Hyundai и Chevrolet. По данным агентства «Автостат», такими автомобилями с пробегом обзавелись 21 500 (+3,8%) и 19 900 (-1,3%) человек соответственно.

Если же смотреть по моделям, то самой востребованной в апреле стала отечественная LADA 2114, которая привлекла внимание 12 200 покупателей. Еще одна «Лада» — та, которая 2107 — стала второй. На ней свой выбор остановили 11 100 автомобилистов. А наибольшей популярностью среди иномарок на вторичном рынке по-прежнему пользуется Ford Focus (10 800 шт.), занявший в общем зачете третье место.