КамАЗ наращивает объемы производства

Фото: m.yukle.mobi
По итогам минувшего месяца объемы производства грузовиков КамАЗ увеличились на 8,8% до 3134 единиц. Всего же с начала нынешнего года с конвейера предприятия сошли 14 306 машин, а это на 7,5% больше, нежели в январе-мае 2017-го.
Кристина Извекова

По данным пресс-службы КамАЗ, до конца текущего года автостроитель намерен реализовать свыше 43 100 грузовиков — 37 000 усилиями российских дилеров и еще 6100 за границей. Согласно предварительным подсчетам, чистая прибыль предприятия составит порядка 1,5 млрд рублей при выручке в 171,3 млрд.

Кроме того, в 2018 году Камский автозавод продолжит реализацию своих многочисленных инвестиционных проектов, главным из которых является вывод на рынок совершенно новых грузовых автомобилей семейства K5.

Ожидается, что первый представитель линейки с индексом K5 станет КамАЗ-54901, производство которого стартует в 2019 году. На эту модель в компании возлагают огромные надежды — завоевав расположение российских покупателей, она отправится покорять Европу.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
6 июня 2018
245
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы