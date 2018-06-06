Баварцы рассекретили новый BMW X5

Мировая премьера BMW X5 четвертого поколения состоится только в ноябре. Но баварцы не стали дожидаться осени, чтобы рассекретить сменивший генерацию кроссовер. Они уже раскрыли все подробности о новинке.
Как уверяют представители BMW, новый X5 по сравнению со своим предшественником «более универсальный, комфортабельный и динамичный». Как и прежде, кроссовер будет предлагаться в пяти- и семиместных исполнениях. Машина в базовой модификации с двумя рядами кресел вытянулась в длину на 36 мм (до 4922 мм), а в ширину — на 66 мм (до 2004 мм). Высота, напротив, уменьшилась — на 17 мм (до 1745 мм).
Четвертый X5 построен на модульной платформе CLAR, уже знакомой нам по другим баварским моделям. Колесная база кроссовера увеличилась с 2933 до 2975 мм. В список оснащения вошли система подруливания задних колес, активный задний стабилизатор и пневматическая подвеска. Последняя, правда, доступна исключительно в качестве опции.
Кстати сказать, за дополнительную плату можно приобрести и «специальное внедорожное оборудование»: блокировку заднего дифференциала, усилинную защиту днища и прочую атрибутику для офф-роуда.
В России BMW X5 поступит в продажу в четырех модификациях с тремя рядными «шестерками» и совершенно новым V8. Дизельные версии xDrive30d и M50d располагают моторами с отдачей в 249 л. с. (620 Нм крутящего момента) и 400 л. с. (760 Нм). Бензиновая xDrive40i подразумевает 340-сильный двигатель (450 Нм). Кроссоверу же в топовом исполнении xDrive50i положен новый V8, развивающий 462 л. с. и 650 Нм.
Сменивший поколение X5 порадует покупателя широким списком оборудования, в который входит множество систем помощи водителю. Среди них — адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система контроля рядности движения, ассистент парковки. Интересное новшество — система экстренной остановки, которая способна сбрасывать скорость до 0 км/ч, если рулевому внезапно стало плохо.
Подробную информацию о комплектациях, а также прайс-листы российский офис BMW опубликует ближе к старту продаж. Но даже ориентировочные даты начала приема предзаказов представителями марки пока не называются. Премьера нового X5, как мы знаем, состоится в ноябре. Можно предположить, что до нашей страны новинка докатится зимой или в начале весны следующего года.