Баварцы рассекретили новый BMW X5

Как уверяют представители BMW, новый X5 по сравнению со своим предшественником «более универсальный, комфортабельный и динамичный». Как и прежде, кроссовер будет предлагаться в пяти- и семиместных исполнениях. Машина в базовой модификации с двумя рядами кресел вытянулась в длину на 36 мм (до 4922 мм), а в ширину — на 66 мм (до 2004 мм). Высота, напротив, уменьшилась — на 17 мм (до 1745 мм).

Четвертый X5 построен на модульной платформе CLAR, уже знакомой нам по другим баварским моделям. Колесная база кроссовера увеличилась с 2933 до 2975 мм. В список оснащения вошли система подруливания задних колес, активный задний стабилизатор и пневматическая подвеска. Последняя, правда, доступна исключительно в качестве опции.

Кстати сказать, за дополнительную плату можно приобрести и «специальное внедорожное оборудование»: блокировку заднего дифференциала, усилинную защиту днища и прочую атрибутику для офф-роуда.