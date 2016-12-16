Платный въезд в города могут ввести с 2017

Министерство транспорта с упорством, достойным лучшего применения, с 2014 года пыталось легализовать свою идею разрешить брать плату за проезд по любой дороге страны без предоставления гражданам альтернативного пути объезда. В частности — позволить властям городов и весей «ограничивать проезд» транспорта путем введения платы. Разумеется, под предлогом улучшения дорожной ситуации. В качестве компенсации гражданам законопроект туманно обещает организацию дополнительных парковок (видимо, тоже платных) и маршруты общественного транспорта. В поддержку законопроекта проголосовали исключительно единороссы, остальные фракции были против: 319 депутатов дисциплинированно «за», 100 — «против», один — воздержался.
Такими темпами закон о платном въезде вполне может заработать уже в 2017 году. А с каким энтузиазмом им станут пользоваться господа «ликсутовы» в каждом регионе России представить не сложно. Напомним, что Минтранс запустил процесс законотворчества в этом направлении аккурат когда транспортные власти Москвы во главе с Максимом Ликсутовым начали компанию по превращению столицы в одну большую платную парковку. Тоже, кстати, под прикрытием заботы о благе граждан. Сейчас они уже перестали скрывать, что этот проект затеян исключительно ради сбора дополнительных денег с автовладельцев города.