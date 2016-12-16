Платный въезд в города могут ввести с 2017

Апологеты платного въезда в города обычно ссылаются на опыт Лондона. Это единственный европейский город, сопоставимый по размеру с Москвой, где есть платный въезд (и то, только в его центральную часть). По площади он, кстати, в несколько раз больше привычной нам Москвы, лежащей в пределах МКАД. Платный въезд там организовали около 13 лет назад. На сегодняшний день попасть на машине в «платную» зону Лондона стоит около 10 фунтов — примерно 800 рублей. Для справки, установленная законом минимальная зарплата в Англии составляет сейчас, в пересчете на наши деньги, около 600 рублей в час. Парадокс ситуации том, что и в момент ведения платной парковки в Лондоне, и в настоящее время трафик в городе находится примерно в одинаковой ситуации.

Проехать, хоть и не быстро, по городу можно было и тогда, и сейчас. «Платность», по факту, практически не повлияла на этот аспект жизни английской столицы — все то же самое, но только за деньги. Когда вводилась плата за въезд в ее центр, городские власти (как и в Москве, кстати) обещали, что эта мера решит проблему парковки. В результате припарковаться в центре и ныне практически невозможно: где-то это либо запрещено вообще, где-то разрешено только для местных жителей, а остальные места хронически заняты. Если в России хотя бы один населенный пункт или субъект федерации введет плату за въезд на свою территорию, это спровоцирует эффект домино среди всех его соседей. И все будут брать деньги друг с друга, а пострадают абсолютно все рядовые автовладельцы страны.