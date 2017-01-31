В стране по вине дорожников машины стали массово падать с мостов

Последний случай произошел 29 января в Лысковском районе. На грунтовке между поселком Бор и селом Сельская Маза антикварное транспортное средство местных жителей под названием ГАЗ-67 улетело с моста через речку Мазу. Далее начинается стандартная российская метафизика: транспортное средство нигде не зарегистрировано, на передней и задней осях разные шины, ремней безопасности и в помине нет, водитель пьян, а про наличие страховки вообще говорить не стоит.

35-летний водитель перевозил трех пассажиров, среди которых был подросток. Он же оказался и единственным погибшим — не дожил до своего 15-летия ровно 15 дней. Как рассказали местные жители, вся компания была основательно навеселе и чудо, как их не расплющило о лед — «газик» упал на него верхом. Пацану не повезло… Вроде бы все понятно, только вот мост, на котором произошла трагедия, построен в 50-х годах прошлого века и предназначен для пешеходов и гужевого транспорта. Посему не удивительно, что даже на небольшой скорости автомобиль легко сдвинул перила из бруса. Местные дорожники с ходу заявили, что мост находится в ведении сельсовета, а грунтовка вообще в их ведомстве никак не фигурирует так как не имеет ни номера, ни названия. А в сельсовете привычно «нету денег». То, что мост изначально не предназначен для автомобильных перевозок, тоже никого не волнует — до села надо как-то добираться.