В стране по вине дорожников машины стали массово падать с мостов

Серия очень неприятных аварий наблюдается в Нижегородской области с декабря прошлого года. Автомобили падпют с мостов, перелетая и ломая заграждения. С одной стороны, за рулем таких авто как правило находятся «неадекваты». Но с другой — на лицо вина дорожников и коммунальщиков.

Константин Гусев

Последний случай произошел 29 января в Лысковском районе. На грунтовке между поселком Бор и селом Сельская Маза антикварное транспортное средство местных жителей под названием ГАЗ-67 улетело с моста через речку Мазу. Далее начинается стандартная российская метафизика: транспортное средство нигде не зарегистрировано, на передней и задней осях разные шины, ремней безопасности и в помине нет, водитель пьян, а про наличие страховки вообще говорить не стоит.

35-летний водитель перевозил трех пассажиров, среди которых был подросток. Он же оказался и единственным погибшим — не дожил до своего 15-летия ровно 15 дней. Как рассказали местные жители, вся компания была основательно навеселе и чудо, как их не расплющило о лед — «газик» упал на него верхом. Пацану не повезло… Вроде бы все понятно, только вот мост, на котором произошла трагедия, построен в 50-х годах прошлого века и предназначен для пешеходов и гужевого транспорта. Посему не удивительно, что даже на небольшой скорости автомобиль легко сдвинул перила из бруса. Местные дорожники с ходу заявили, что мост находится в ведении сельсовета, а грунтовка вообще в их ведомстве никак не фигурирует так как не имеет ни номера, ни названия. А в сельсовете привычно «нету денег». То, что мост изначально не предназначен для автомобильных перевозок, тоже никого не волнует — до села надо как-то добираться.

А 18 января в Нижнем Новгороде произошло настоящее чудо. С моста на улице Ванеева с моста улал Hyundai Solaris. Пролетев более 30 метров, он перевернулся и лег на крышу. Все находящиеся в машине, а их было пятеро, выжили: двое жаловались на боли в спине, один сломал бедро и получил травму головы, а еще двое не смогли выбраться самостоятельно. До приезда «скорой» им оказали первую помощь очевидцы. За рулем находился 19-летний водитель, который получил «права»… 6 дней назад. Сотрудники ГИБДД выяснили, что он не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречку, пробил ограждение моста и улетел. А вот про коммунальщиков тем временем забыли. А они в свою очередь, соорудили настоящий трамплин по краю дороги из неубранного снега. Не будь его, был бы шанс затормозить об бетонный бордюр.

Именно по этой причине произошло еще две аварии, в которых водители чудом уцелели: уселись «пузом» на отбойник. Так, на Московском шоссе автоледи провисела между небом и землей до приезда стражей дорог. Нижегородцы ее так и прозвали: «акробатка с Московского». Дама заявила, что подлетела на огромной кучи снега, но «блондинкам» нынче мало верят. А вот на трассе Нижний Новгород-Павлово дорожники устроили подарок вполне трезвому водителю — мужчине. Они расчищали мост через железнодорожные пути как для соревнований по триалу: утрамбовали снег для долгого разбега, а в конце моста устроили «трамплин». Мужчине повезло, что на бордюр он вылетел уже за пределами пропасти. Самое примечательное, что нижегородские дорожники все эти случаи никак не комментируют, лишь жалуются на обильные снегопады и требуют от водителей быть осторожнее.

Тем временем губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что из 50 миллионов рублей, выделенных на уборку снега, 19 миллионов так и не потратили. К слову, на каждый район области выделялось по 6 млн. Районные власти заявляют, что не могут вывозить снег из-за морозов. А когда теплеет, говорят, что у них нет мест для складирования снега.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога
31 января 2017
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