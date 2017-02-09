Госдума рассмотрит предложение об отмене штрафа за пересечение стоп-линии

В пояснительной записке указано, что из-за частой смены сигналов светофора при плохой видимости и отсутствии таймера водители не всегда успевают сориентироваться и вовремя затормозить. При этом советник руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Мухортиков подобную инициативу не одобряет. По его словам проблема выезда за стоп-линию возникает только в том случае, когда водителем не соблюдается установленный скоростной режим.

Законопроект уже внесен в Госдуму, хотя маловероятно, что будет принято положительное решение, и что в статье 2.6.1 КоАП (об административной ответственности собственников транспортных средств) появится новый пункт. Напомним, на данный момент штраф за пересечение стоп-линии составляет 800 рублей.